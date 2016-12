Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag auch die Ansetzungen für die Zweitliga-Spieltage 21 bis 28 veröffentlicht. Auf den VfL Bochum wartet ein Highlight unter Flutlicht.

Am 23. Spieltag trifft der VfL im eigenen Stadion auf Fortuna Düsseldorf. Das prestigeträchtige Duell gegen die Landeshauptstädter wird an einem Freitagabend ausgetragen. Alle anderen Termine mit Bochumer Beteiligung gibt es hier in der Übersicht.

21. Spieltag

Freitag, 17. Februar 2017, 18:30 Uhr:

Eintracht Braunschweig - Erzgebirge Aue

1. FC Kaiserslautern - SV Sandhausen

1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart

Samstag, 18. Februar 2017, 13 Uhr:

VfL Bochum - Würzburger Kickers

SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf

Sonntag, 19. Februar 2017, 13:30 Uhr:

Dynamo Dresden - Hannover 96

Karlsruher SC - 1. FC Union Berlin

Arminia Bielefeld - FC St. Pauli

Montag, 20. Februar 2017, 20:15 Uhr:

1860 München - 1. FC Nürnberg

22. Spieltag

Freitag, 24. Februar 2017, 18:30 Uhr:

1. FC Union Berlin - 1860 München

SV Sandhausen - Eintracht Braunschweig

Würzburger Kickers - SpVgg Greuther Fürth

Samstag, 25. Februar 2017, 13 Uhr:

Hannover 96 - Arminia Bielefeld

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Heidenheim

Sonntag, 26. Februar 2017, 13:30 Uhr:

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Nürnberg - VfL Bochum

Erzgebirge Aue - Dynamo Dresden

Montag, 27. Februar 2017, 20:15 Uhr:

FC St. Pauli - Karlsruher SC

23. Spieltag

Freitag, 3. März 2017, 18:30 Uhr:

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf

1. FC Union Berlin - Würzburger Kickers

Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern

Samstag, 4. März 2017:

Karlsruher SC - Hannover 96 (13.00)

1860 München - FC St. Pauli (13.00)

Sonntag, 5. März 2017, 13:30 Uhr:

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

Arminia Bielefeld - Erzgebirge Aue

Montag, 6. März 2017, 20:15 Uhr:

Eintracht Braunschweig - VfB Stuttgart

24. Spieltag

Freitag, 10. März 2017, 18:30 Uhr:

Erzgebirge Aue - Karlsruher SC

VfB Stuttgart - VfL Bochum

FC St. Pauli - 1. FC Union Berlin

Samstag, 11. März 2017, 13 Uhr:

Würzburger Kickers - Dynamo Dresden

Hannover 96 - 1860 München

Sonntag, 12. März 2017, 13:30 Uhr:

1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Heidenheim

SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth

Montag, 13. März 2017, 20:15 Uhr:

Fortuna Düsseldorf - Eintracht Braunschweig

25. Spieltag

Freitag, 17. März 2017, 18:30 Uhr:

Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim

Arminia Bielefeld - 1. FC Kaiserslautern

1860 München - Würzburger Kickers

Samstag, 18. März 2017, 13 Uhr:

FC St. Pauli - Hannover 96

SpVgg Greuther Fürth - VfB Stuttgart

Sonntag, 19. März 2017, 13:30 Uhr:

VfL Bochum - Erzgebirge Aue

Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf

Dynamo Dresden - SV Sandhausen

Montag, 20. März 2017, 20:15 Uhr:

1. FC Union Berlin - 1. FC Nürnberg

26. Spieltag

Freitag, 31. März 2017, 18:30 Uhr:

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC

Fortuna Düsseldorf - 1860 München

Erzgebirge Aue - FC St. Pauli

Samstag, 1. April 2017, 13 Uhr:

Hannover 96 - 1. FC Union Berlin

SV Sandhausen - VfL Bochum

Würzburger Kickers - Arminia Bielefeld

Sonntag, 2. April 2017, 13:30 Uhr:

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden

1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig

1. FC Heidenheim - SpVgg Greuther Fürth

27. Spieltag

Dienstag, 4. April 2017, 17:30 Uhr:

Hannover 96 - 1. FC Nürnberg

FC St. Pauli - SV Sandhausen

Karlsruher SC - Würzburger Kickers

Arminia Bielefeld - Fortuna Düsseldorf

Mittwoch, 5. April 2017, 17:30 Uhr:

VfL Bochum - 1. FC Kaiserslautern

1. FC Union Berlin - Erzgebirge Aue

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Braunschweig

1860 München - VfB Stuttgart

Dynamo Dresden - 1. FC Heidenheim

28. Spieltag

Freitag, 7. April 2017, 18:30 Uhr:

1. FC Nürnberg - FC St. Pauli

SV Sandhausen - Arminia Bielefeld

Würzburger Kickers - Hannover 96

Samstag, 8. April 2017, 13 Uhr:

1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Heidenheim - VfL Bochum

Sonntag, 9. April 2017, 13:30 Uhr:

VfB Stuttgart - Karlsruher SC

Fortuna Düsseldorf - 1. FC Union Berlin

Erzgebirge Aue - 1860 München

Montag, 10. April 2017, 20:15 Uhr:

Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden