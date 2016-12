DSC Neheim spielt im ersten Jahr in der Westfalenliga. Dass es nicht leicht wird, war dem Aufsteiger von Beginn an klar. Die Bilanz von Trainer Alexander Bruchhage.

Alexander Bruchhage, wie fällt Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Wir haben oft gut gespielt, haben viel Lehrgeld bezahlt und viele Spiele unnötig verloren. Das war der Unerfahrenheit und der Uneffektivität vor dem Tor geschuldet. Aber wir haben am Schluss die Kurve gekriegt und wichtige Punkte geholt, so dass wir weiterhin eine realistische Chance auf den Klassenerhalt haben.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir werden keine großen Veränderungen vornehmen. Mit Philipp Bilinski Philipp Bilinski» zum Profilwird uns ein Spieler verlassen. Wir werden unsere Augen und Ohren offen halten, aber im Kern vertrauen wir unserer Mannschaft. Wir werden nicht auf Teufel komm raus nach Neuen suchen. Bei uns spielt Kameradschaft eine große Rolle, zwei Drittel der Spieler kommen aus der eigenen Jugend.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde 2017?

In der Hinrunde haben uns wichtige Stammspieler gefehlt. Ich hoffe also erst einmal, dass wir vom Verletzungspech verschont bleiben. Und dann ist da ein großer Pfand: Fast alle Konkurrenten kommen zu uns. In den Heimspielen müssen wir die Basis für den Klassenerhalt legen. Ich bin zuversichtlich, dass die Saison für uns positiv endet. Kirchhörde auf Platz acht ist nur fünf Punkte von uns weg. Und wir haben gesehen, dass wir mit jedem Gegner mithalten können. Im best-case kann es also ganz schnell gehen, dass wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell ein Trainingslager?

Wir fangen am 12. Januar wieder mit dem Training an. Die Wintervorbereitung ist relativ kurz, da werden wir nicht extra ins Trainingslager fahren. Die Mannschaft ist schon lange zusammen, da ist das nicht zwingend nötig.

