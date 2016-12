Der Aufsteiger Firtinaspor Herne legte zu Beginn einen tollen Lauf hin und spielte zeitweise um die Tabellenspitze mit. Nach fünf sieglosen Spielen ist aber mittlerweile Ernüchterung eingekehrt.

Herr Cevdet Zurel, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Meine Bewertung der Hinrunde fällt eher durchschnittlich aus. Erstmal muss ich sagen, dass wir als Aufsteiger natürlich sehr froh sind mit den bisher geholten Punkten. Unser Start war sehr gut. Leider haben wir in den letzten Spielen dann sehr viel Pech gehabt. Wenn uns drei, vier Stammspieler fehlen, können wir das sportlich nicht mehr kompensieren. Durch das anhaltende Verletzungspech musste ich am Ende Spieler aus unserer dritten Mannschaft mitnehmen, die in der Kreisliga C spielt. Das ist Wahnsinn. Ich habe meine Mannschaft aber damals hochgebracht und wir wollen uns auch in dieser Landesliga etablieren.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ja, wir haben bereits drei bis vier neue Spieler in Aussicht. Allerdings ist dort die Tinte noch nicht trocken, da wir uns wegen Ablösesummen und Vertragsmodalitäten noch nicht ganz einig sind, deshalb kann ich noch keine Namen nennen. Verlassen werden uns auch drei Spieler. Samet Yildirim Samet Yildirim» zum Profil, der bei uns leider nur Ergänzungsspieler war, wird den Verein ebenso verlassen wie Mesut Aktas Mesut Aktas» zum Profil, der hier keine Perspektive mehr hat. Außerdem hat Achmed Abdessamie Achmed Abdessamie» zum Profil eine Arbeitsstelle gefunden und kann damit leider nicht mehr am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Mein größter Wunsch ist, dass wir endlich weniger Verletzungspech haben. Sportlich müssen wir wieder eine Einheit werden, wie es uns in den letzten Jahren immer ausgezeichnet hat. Nach den enttäuschenden, letzten Spielen hoffe ich natürlich sehr, dass wir nicht einbrechen und mit dem Aufstieg auch nichts zu tun haben werden. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber hätten wir weniger Pech mit Verletzungen und Ausfällen gehabt könnten wir jetzt ganz oben stehen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Da wir nun endlich einen Kunstrasen haben, freue ich mich auf die frühe Vorbereitung ab dem 03.01. Wir wollen physisch zulegen und uns an den neuen Untergrund gewöhnen. Ein Trainingslager würden wir gerne machen, aber leider sind die meisten von uns nebenbei noch berufstätig und deshalb ist erst einmal nichts geplant.