Drei Schalke-Spieler verpassen den Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga wegen des Afrika-Cups. Manager Heidel regt an, die Ansetzung des Turniers zu überdenken.

Drei Spieler des FC Schalke 04 werden den Rückrundenauftakt verpassen, weil sie beim Afrika-Cup (14. Januar bis 5. Februar 2017 in Gabun) weilen: Eric Maxim Choupo-Moting stürmt für Kamerun, Nabil Bentaleb zieht die Fäden im algerischen Mittelfeld und Abdul Rahman Baba ist auf der linken Seite in Ghanas Team gesetzt.

An der Nominierung hat Schalke-Manager Christian Heidel nichts auszusetzen. Er will seine Spieler auch nicht überreden, aus Rücksicht auf den Arbeitgeber auf die Afrika-Reise zu verzichten. "Ich übe keinen Druck aus. Ein deutscher Nationalspieler würde auch nicht auf eine Europameisterschaft verzichten. Da geht es nicht nur um das Sportliche. Alle Spieler haben noch Familie in den Ländern", sagte Heidel.

Allerdings bemängelte Heidel aus zwei Gründen die Ansetzung des Afrika-Cups. Er kann nicht verstehen, dass der Afrika-Cup alle zwei Jahre ausgetragen wird und nicht wie eine EM alle vier Jahre. Zudem wünscht er sich eine Verlegung in den Sommer. "Auch in Afrika kann man im Sommer spielen. Da ist nicht überall 40 Grad", sagte der Manager am Donnerstag.

Den Humor nicht verloren

Diesmal muss Heidel aber damit leben, dass trotz aller Personalnot zusätzlich drei Spieler die ersten Rückrundenspiele verpassen. "Bei unserem Glück erreichen Algerien, Kamerun und Ghana auch noch das Halbfinale", sagte Heidel und lachte danach. Den Humor hat er nicht verloren.