Borussia Mönchengladbach hat kurz vor der Winterpause in der Bundesliga mit personellen Problem zu kämpfen. In Augsburg droht der Ausfall des Kapitäns.

Ausfall: Im letzten Auswärtsspiel des Jahres 2016 beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss Borussia Mönchengladbach vermutlich auf Kapitän Lars Stindl verzichten. Der Angreifer leidet an einem grippalen Infekt. Dafür ist Weltmeister Christoph Kramer nach überstandenem Magen-Darm-Infekt zurück im Training.

Außenbahn: Dünn ist es bei der Borussia weiterhin auf beiden Außenbahnen. Rechts fehlen Nationalspieler Patrick Herrmann und Ibrahima Traoré verletzungsbedingt, links fällt US-Auswahlspieler Fabian Johnson wegen Beschwerden an der Achillessehne aus.

Fans: Mit rund 4000 Anhängern im Rücken läuft Gladbach am Samstag in Augsburg auf. Die Partie in der Fuggerstadt ist allerdings noch nicht ausverkauft. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich. Die WWK-Arena fasst 30 660 Plätze.

Serie: Fünfmal haben die Borussen in Augsburg bereits gespielt. Gewonnen wurde bei den bayerischen Schwaben in der Bundesliga noch nie. Neben zwei Niederlagen gab es drei Unentschieden. Zuletzt am 28. Februar. Beim 2:2 trafen Raffael und Johnson für die Elf vom Niederrhein.

Einladung: Zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag (20 Uhr/Sky) sind die Fußballvereine der Stadt Mönchengladbach eingeladen. “Wir möchten uns so für die Unterstützung der Klubs bedanken, die zum großen Teil ehrenamtlich an der Fußballbasis arbeiten”, so Sportdirektor Max Eberl.