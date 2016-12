Der Vorjahresaufsteiger SSV Buer sorgt auch in der Landesliga weiterhin für Furore. Die Elf von Trainer Holger Siska überwintert auf einem respektablen vierten Tabellenplatz.

Herr Holger Siska, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir können mit dem bisher Erreichten grundsätzlich zufrieden sein. Die Liga ist nach oben hin insgesamt sehr eng und ziemlich ausgeglichen. Ich denke aber, dass wir mit etwas konstanteren Leistungen auch mehr Punkte eingefahren hätten. Aber das können wir leider nicht ändern.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Es wird ein paar Änderungen geben. Während Moritz Eckstein Moritz Eckstein» zum Profil und Felix Müller Felix Müller» zum Profil den Verein aufgrund ihres Studiums leider nicht mehr zur Verfügung stehen können, ist der Gesundheitsstand bei André Borkowitz Andre Borkowitz» zum Profil und Markus Poloczek Markus Poloczek» zum Profil leider nicht vorherzusehen. Wir werden daher auch zwei neue Spieler präsentieren. Vom SV Sodingen wechselt Fabio Battaglia Fabio Battaglia » zum Profil zu uns und vom SC Hassel konnten wir Marvin Sell Marvin Sell» zum Profil verpflichten. Zudem halten wir weiterhin Augen und Ohren nach weiteren Zugängen offen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir müssen vor allem an unseren Defensivverhalten arbeiten. 26 Gegentore aus 16 Spielen sprechen eine entsprechende Sprache. Ich muss aber auch sagen, dass wir häufig durch individuelle Fehler zu viele Treffer kassiert haben. Das müssen wir in Zukunft abstellen. Zudem hat uns vorne die letzte Konstanz gefehlt. Da fordere ich mehr Willen bei meinen Spielern, die für die Rückrunde einfach galliger auftreten müssen um mehr Punkte einzufahren. Als Saisonziel haben wir beschlossen, dass wir in der Tabelle oben dran bleiben wollen und den Abstand weiter verkürzen. Dann sehen wir mal was am Ende rauskommt.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell ein Trainingslager?

Unsere Vorbereitung auf die Rückrunde wird am 10. Januar beginnen. Dann haben wir genug Zeit um uns auf die nächste Aufgabe in Marten vorzubereiten. Ein Trainingslager wird es aber nicht geben.