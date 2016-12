Schalkes Jungstar Leon Goretzka ist heiß auf den letzten Bundesliga-Auftritt des Jahres in der Veltins-Arena.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Königsblauen auf Neuling SC Freiburg und setzen auf die Rückendeckung des Publikums. „Bei unserem 0:1 gegen Leverkusen war die Stimmung außergewöhnlich. Es war zwischenzeitlich so laut, dass ich Gänsehaut hatte. Wenn du Szenenapplaus für einen Ball, den du verteidigt hast, bekommst, pusht das zusätzlich“, sagte Goretzka.

„Maximale Ausbeute"

Nach zwei Rückschlägen in der Liga will er mit Schalke unbedingt einen positiven Abschluss schaffen. Goretzka hat sich mit seinen Teamkollegen gegen den SC Freiburg und danach für das Auswärtsspiel beim Hamburger SV vorgenommen, „die maximale Ausbeute“ zu holen. Dadurch würde sich die Perspektive für den Tabellenzehnten etwas aufhellen.

Leon Goretzka sieht Schalke zwar nicht als leichte Beute für Spitzenteams, aber auffällig ist, dass die Königsblauen in den Duellen mit Konkurrenten wie Dortmund, Hoffenheim, Hertha BSC, Frankfurt, Köln oder Leverkusen nur einen Zähler holten. „Gegen Bayer sind wir nicht belohnt worden. In der Rückrunde müssen wir aber auch in solchen Partien punkten“, stellt Goretzka fest.