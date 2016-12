Im Bochumer Fußball ruht der Ball, lediglich in der Bezirksliga wird am Wochenende noch gespielt, dann ist auch für die letzten Kicker Winterpause angesagt.

Lange dauert die fußballfreie Zeit aber nicht, denn ab dem 7. Januar werden die besten Hallenmannschaften gesucht, beim Sparkassen Masters 2017. Das lässt sich in Bochum keiner entgehen: 134 Mannschaften mit rund 1500 Aktiven haben sich bei den Vorrunden und dem Final-Wochenende angekündigt.

Die Rahmenbedingungen wurden bereits festgezurrt: Am 7. und 8. Januar geht die Qualifikation in sieben Hallen über die Bühne, die besten Teams dürfen eine Woche später an der Endrunde in der Rundsporthalle teilnehmen. Dort wartet wieder ein buntes Programm für Fußballbegeisterte, aber auch für die ganze Familie. Am 13. Januar treffen sich die Reservemannschaften zum „Budenzauber“. Tags darauf steht die Endrunde der Frauen- und Seniorenteams an, am Sonntag werden in den Finalspielen die Sieger gekrönt. Die Moderation übernehmen Felix Groß und Michael Wurst.

„Wir freuen uns darauf, zusammen mit dem Fußballkreis und den engagierten Vereinen wieder ein schönes und stimmungsvolles Fußballfest auf die Beine zu stellen. Wir haben ein vielfältiges Programm vorbereitet“, sagt Volker Goldmann, Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors Sparkasse Bochum. Die Favoriten sind schnell ausgemacht: Die SG Wattenscheid 09 ist das klassenhöchste Team und geht als Titelverteidiger an den Start, die Westfalenligisten Hordel und Wiemelhausen lauern dahinter. Doch in der Halle ist ja bekanntlich alles möglich. Bei der Reserve und den Frauen wollen mit dem CSV II und Waldesrand zwei Lindener Teams ihren Sieg wiederholen.

Gespielt wird wieder nach Futsal-Light-Regeln. Das heißt keine Grätschen und der (etwas kleinere, sprungreduzierte) Ball darf maximal vier Sekunden lang gehalten werden. Ansonsten bleiben Banden, Tore und Regeln unberührt. „So wird das Spiel schneller, fairer und attraktiver. Wenn allerdings einmal die kompletten Futsalregeln kommen würden, fände ich das kritisch. Das ist ein anderes Spiel“, sagt Klaus-Dieter Leiendecker, Vorsitzender des Fußballkreises Bochum. Rund um den Fußball wird es zahlreiche Aktionen für Kinder und Familien geben. Nach der erfolgreichen Premiere erhält auch die Bubble-Soccer-Challenge eine Neuauflage. Diesmal wird kein Promi-Team an den Start gehen, dafür dürfen sich alle für das besondere Fußballspiel in den mit Luft gefüllten Plastikkugeln bewerben - im Internet unter: www.sparkasse-bochum.de/facebook.

Ausrichter sind in diesem Jahr die Adler Riemke. 150 Helfer werden im Einsatz sein. Der Vorsitzende Paul Theus ist optimistisch: „Uns gibt’s jetzt schon fast 100 Jahre. Wir werden das Ding schon schaukeln.“