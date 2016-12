Fußball-Bezirksligist Hamborn 07 hat einen weiteren Baustein für die nächste Saison eingesetzt.

Nach bereits 16 erfolgten Vertragsverlängerungen hat nun mit Samed Basol der erste Neuzugang für die kommende Spielzeit unterzeichnet, die der Spitzenreiter der Gruppe 5 aller Voraussicht nach in der Landesliga verbringen wird.

Der 29-Jährige, der von Gruppengegner SV Genc Osman kommt, für den er unter der Regie seines Onkels Ilyas Basol seit 2014 in bislang 68 Spielen 27 Tore und 26 Assists lieferte, ist für Dietmar Schacht kein gewöhnlicher Neuzugang. „Das ist eine Verpflichtung, mit der so nicht unbedingt zu rechnen war“, sagt der Coach, der sich viel von dem Defensiv-Allrounder verspricht: „Samed ist ein Top-Bezirksliga-Spieler mit viel Erfahrung, der lange in der Oberliga gespielt und eine gute Ausbildung bei Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß Essen und später beim MSV genossen hat“, so Schacht. „Wir freuen uns sehr über diese Verstärkung und sind auch etwas stolz darauf, dass sie uns gelungen ist und dass Samed für Hamborn 07 spielen möchte.“