Kohei Yokozawa ist aus Japan nach Europa gezogen, um Fußballprofi zu werden. Gelandet ist der 19-Jährige zunächst beim Landesligisten ESC Rellinghausen, wo er mit zwölf Treffern der Top-Torjäger ist.

Erst am vergangenen Wochenende hat Yokozawa wieder zugeschlagen und beim 3:0 des ESC gegen VfB Speldorf gleich zweimal getroffen.

Sein ganzes Leben dreht sich im Moment nur um Fußball – nicht nur sprichwörtlich: Dreimal in der Woche geht er zum Training, am Sonntag ist ein Spiel und nebenbei trainiert der kleine Japaner auch noch Jugendmannschaften bei Rot-Weiss Essen. Kohei Yokozawa hat nichts anderes im Kopf, außer vielleicht ein paar Deutschvokabeln. Die paukt er seit fünf Monaten täglich in einer Sprachschule.

„Ich möchte in Europa Fußballspieler werden. Das ist mein größter Traum“, sagt er. Das ist auch der einzige Grund, warum der kleine Stürmer in seiner Heimat alles stehen und liegen gelassen und sie dann verlassen hat. Ein großes Risiko, das er bereit ist einzugehen: „Wenn man nichts riskiert, kann man auch nichts erreichen.“

Über viele Ecken, Zufälle und Bekannte landete er bei Masataka Fukuoka, der sich in Deutschland um Yokozawa kümmert. Indem er zum Beispiel geholfen hat, eine Wohnung in Rüttenscheid zu finden und Yokozawa als Dolmetscher zur Seite steht. Fukuota stammt ebenfalls aus Japan und trainiert im Nachwuchsbereich bei RWE, wo Yokozawa das erste Mal überhaupt den Fuß auf einen deutschen Fußballplatz gesetzt hat. „Wir haben einen Verein für Kohei gesucht. Aber die größeren Vereine wollten ihn wegen seines Alters nicht aufnehmen“, erzählt der Mentor Fukuoka. RWE, FC Kray und ETB lehnten kurz vor der Saison ab. Marco Guglielmi, der Trainer vom Landesligisten ESC Rellinghausen, war allerdings interessiert und empfing den Japaner mit Kusshand: „Er ist ein echter Glücksgriff“, freut sich Guglielmi heute.

Kohei Yokozawa ist nämlich jetzt schon einer der Leistungsträger im Landesliga-Team des ESC, ein Großer, obwohl er nur 1,62 Meter klein ist. Mit zwölf Toren ist der Neue der Top-Torschütze. Sein Rezept ist simpel: „Ich will treffen“, sagt er kurz. Und das reicht. In der Mannschaft ist er hoch angesehen, und auch sein Trainer ist begeistert: „Er ist ein Spieler, den sich jeder Trainer wünscht. Unglaublich lernwillig, diszipliniert und fleißig“, schwärmt Marco Guglielmi.

„Der Fußball hier ist ganz anders als zu Hause. Es ist viel wichtiger, Zweikämpfe zu gewinnen. In Japan gibt es mehr Gruppenarbeit, und es wird mehr Wert auf die Technik gelegt“, vergleicht Yokozawa. Die Technik beherrscht er laut seinem Trainer „exzellent“. Aber die Umstellung auf das körperbetonte Spiel macht ihm auch nach mehreren Monaten noch etwas zu schaffen. Vor allem mit seiner Größe fällt es ihm oft schwer, sich durchzusetzen. „Die gegnerischen Abwehrspieler sind nicht nur ein, sondern oft gleich drei Köpfe größer als er. Er muss noch lernen, wie er solchen Zweikampfsituationen aus dem Weg gehen kann. Das dauert vielleicht noch ein paar Jahre, aber dann wird er ein richtig guter Spieler. Vor allem, wenn er weiter so viel an sich arbeitet“, meint Marco Guglielmi.

Oft schiebt Kohei Yokozawa nach dem Training noch Sonderschichten, joggt noch ein paar Runden extra oder macht ein paar Liegestütze mehr. „Das Training hier ist nicht so hart wie in Japan. Nach dem Training habe ich oft noch genug Luft“, schmunzelt Yokozawa.

In Japan war der Ton auch rauer, und Yokozawa musste noch mehr trainieren als hier. Aber es hatte sich gelohnt: Er spielte sogar für die japanische U18-Nationalmannschaft. Nachdem er mit der Schule fertig und zu alt für die Jugendmannschaften war, bekam er sogar Angebote von Zweitligisten und von vielen bedeutenden Universitäts-Mannschaften. Er hat alles abgelehnt. „Ich wollte unbedingt nach Europa.“

Seine Wahl bereut er bis heute überhaupt nicht, auch wenn er dafür seine Eltern und seine ältere Schwester verlassen musste. „Meine Mutter vermisst mich sehr, aber wir schreiben oft und ich bekomme viel Unterstützung von meiner Familie“, sagt Yokozawa. In seinem Heimatdorf Shinto leben nur 14 000 Menschen, der Kulturschock war dementsprechend groß, als er Essen erreichte. Doch das hat sich schnell gelegt. „Essen ist sehr schön. Ich habe schon zweimal die Zeche Zollverein besucht, auch das Essen hier schmeckt gut.“ Am liebsten isst der ESC-Kicker Currywurst und trinkt dabei auch mal ein Bier. Er ist auf dem besten Weg, sich zu integrieren. Und wenn es am Ende mit dem Profivertrag doch nicht klappen sollte, weiß Kohei Yokozawa schon genau, was er machen möchte: „Dann werde ich eben Trainer.“ Natürlich - eben fußballsüchtig, dieser Mann.