Manfred Schadt, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Unsere Situation ist natürlich noch ausbaufähig. Die Mannschaft hat sich entwickelt, trotzdem sind wir unten reingerutscht. Es gab zahlreiche Verletzungen zu kompensieren, zwischenzeitlich hatten wir elf Ausfälle. Daher mussten viele Jungjahrgänge schon öfter spielen, als wir das geplant hatten und es lag viel Last auf ihnen. Diese Jungs müssen sich physisch und mental noch weiterentwickeln. Das bedarf einer gewissen Zeit. Am Ende ist die Mannschaft mehr zusammengewachsen. Wir müssen jetzt weiter an uns arbeiten.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ja. Kenson Götze von Bayer 04 Leverkusen und Nick Galle vom 1. FC Köln werden zu uns wechseln. Darüber hinaus werden wahrscheinlich noch zwei weitere Spieler kommen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen gut starten, denn wir treffen direkt auf Mannschaften aus dem Mittelfeld und aus dem unterem Drittel der Tabelle. Da müssen wir die Punkte holen. Ich hoffe, dass sich meine über die Festtage gut verhalten und nicht zu viel Gewicht zunehmen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Am 5. Januar. Ein Trainingslager gibt es nicht. Wir machen ein wenig Hallentraining und spielen unter anderem zwei Hallenturniere an einem Tag, dafür teilen wir die Mannschaft.