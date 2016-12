Nach zwei Vizemeisterschaften und dem dramatischen Relegations-Aus im Vorjahr mischt der VfB Frohnhausen in der Bezirksliga Gruppe 6 erneut um den Aufstieg mit.

Der mäßige Saisonstart war auch der verkürzten Pause geschuldet, die der VfB durch den Marathon in der Landesliga-Relegation hinnehmen musste. Drei Spiele musste das Team aus dem Essener Westen nach dem Saisonende absolvieren, um am Ende dramatisch zu scheitern. In der laufenden Saison hat sich das Team von Trainer Issam Said stabilisiert. Frohnhausen mischt oben mit. Der neue Sportliche Leiter Stefan Lorenz hat, zudem einige Transfers getätigt, die Hoffnung machen, dass der große Wurf im dritten Anlauf endlich gelingt.

Issam Said, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir hatten zu Beginn der Saison große Probleme. Ich denke, das ist jedem bekannt. Die Pause war für die Jungs einfach zu kurz. Einige hatten das böse Finish in der Relegation auch mental nicht rechtzeitig verkraftet. Das haben wir nach und nach abgelegt. Die Mannschaft hat sich stabilisiert und ist wieder in Schlagdistanz. Deshalb bin ich relativ zufrieden. Ein weiteres Manko waren die Spitzenspiele. Wir konnten die direkten Konkurrenten nicht schlagen. Das soll sich nach der Pause ändern.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir werden uns auf drei, vier Positionen verändern. Das steht fest. Stefan Lorenz ist unser neuer Sportlicher Leiter. Seine Kontakte werden uns mit Sicherheit weiterhelfen. Auf dem Feld verstärken uns Christopher Bartsch von TuS Essen-West 81 und unser Rückkehrer Ümit Özdemir von TuRa 86. Im Sturmbereich werden wir auch noch etwas machen. Wir haben zwei Angreifer an der Angel. Im Winter ist es aber nicht so einfach, Transfers zu tätigen. Es gibt noch Redebedarf mit den Vereinen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Ich bin davon überzeugt, dass wir eine bessere Rückrunde spielen werden. Spielerisch gehören wir zu den stärksten Teams der Liga. Wir sind zuletzt zweimal auf Platz zwei gelandet, standen im Sommer in der Relegation. Dort fehlte uns im Entscheidungsspiel nur eine Minute bis zum Elfmeterschießen. Es bleibt bei dieser starken Konkurrenz eine ganz schwere Aufgabe, aber mein Ziel bleibt immer der Aufstieg. Die Mannschaft wird nun ihre Kräfte sammeln und in der Rückrunde voll angreifen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell ein Trainingslager?

Ab dem 16. Januar stehen wir wieder auf dem Platz. Ein Trainingslager wird es dieses Mal nicht geben.