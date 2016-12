Nach einer durchwachsenen Hinrunde steht der MSV Duisburg auf Platz acht in der U19-Bundesliga.

Sechs Punkte trennen den Zebra-Nachwuchs vom ersten Abstiegsplatz. Trainer Engin Vural zieht Bilanz. Vor allem ärgern den Trainer die vielen Punktverluste in der Schlussphase. Diese sollen nach der Winterpause abgestellt werden.

Engin Vural, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir haben aus meiner Sicht zu viele Spiele in der Schlussphase noch hergegeben, das war schon gravierend. Insbesondere in den Heimspielen haben wir zu oft Punkte verschenkt. Das müssen wir abstellen. Insgesamt spielen wir in einer sehr ausgeglichenen Liga. Bis auf die Topmannschaften FC Schalke 04, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und VfL Bochum agieren fast alle Mannschaften absolut auf Augenhöhe.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Das ist erst einmal nicht geplant. Mehrere Langzeitverletzte sollten zurück kommen und uns so intern verstärken. Ich hoffe, dass ich personell dann zur Rückrunde aus dem Vollen schöpfen kann.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Die Spieler sollen gesund und fit sein und bleiben, damit wir unsere Inhalte der Ausbildung komplett durchziehen können. Wir wollen die Dinge, die wir in der Hinrunde nicht gut gemacht haben, verbessern und knappe Spiele auch endlich mal über die Zeit bringen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir bereiten uns in Duisburg bei uns im Nachwuchsleistungszentrum vor. Die Vorbereitung startet am 4. Januar.