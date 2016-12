Borussia Dortmunds U19 überwintert auf dem zweiten Tabellenplatz. Trainer Benjamin Hoffmann ist hochzufrieden damit, wie sich sein Team präsentiert hat.

Die Dortmunder liegen gerade einmal einen Zähler hinter dem Spitzenreiter und Erzrivalen FC Schalke 04. 49 erzielte Tore sind zudem klar der Bestwert in der A-Junioren-Bundesliga. Kein Wunder, dass Hoffmann ein Lob ausspricht.

Benjamin Hoffmann, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Ich bin natürlich zufrieden. Wir haben die Doppelbelastung mit der Youth League gemeistert, die nächste Runde erreicht und den Anschluss zur Tabellenspitze gehalten. Unter meiner Leitung haben wir noch kein Spiel verloren, daher liegen wir voll im Soll. Die Umstände waren nicht einfach, mit dem Trainerwechsel aufgrund des Abgangs von Hannes Wolf, der Verletzungen von Fritsch, Scuderi und Serra und den Abstellungen von Pulisic und Passlack zu den Profis. Die Mannschaft hat sich verändert, aber sie hat all den Veränderungen Stand gehalten.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Nein.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen unseren Weg weitergehen. Die Jungs sollen im Winter ihre Akkus wieder aufladen und den Spaß, den wir in dieser Saison am Fußball halten, auch in der Rückrunde demonstrieren.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir fangen am 6. Januar wieder an und wollen uns direkt fokussieren. Ein Trainingslager machen wir nicht. Wir haben perfekte Bedingungen in Brackel, die wollen wir nutzen.