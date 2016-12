Dienstagnachmittag nach dem Training hatte es Alexander Merkel eilig. Sein Ziel:

der Düsseldorfer Flughafen, um seine Freundin abzuholen, die ein paar Tage in Bochum zu Besuch ist. Praktisch, denn unmittelbar nach dem Spiel am Millerntor wollen die beiden für ein paar Tage nach Dubai fliegen, um die Weihnachtstage dann bei den Eltern in Stuttgart zu verbringen. Merkel: „So weit ist es noch nicht. Vorher wartet in Hamburg auf uns noch eine ganz schwere Aufgabe.“

Der Kasachische Nationalspieler, dessen Verpflichtung der VfL am 15. August bekanntgab, ist endlich beim VfL auch sportlich angekommen. Auch wenn die rechte Außenbahn vielleicht nicht seiner Idealposition entspricht, so hat er sich festgebissen. Am Samstag in Hamburg könnte er zum fünften Mal in Folge in der Startformation stehen, nachdem er am Samstag mit einem Eckball seinen ersten Assist zu verzeichnen hatte. Seine Hereingabe drückt Roussel Canouse über die Linie. Merkel: „Wenn es nach mir geht, dann dürfte der ersten Torbeteiligung am Samstag schon das erste Tor folgen.“

Den Trainingsrückstand nach seinem Wechsel von Pisa nach Bochum aufgeholt, die Spielphilosophie des Trainers verinnerlicht, Alexander Merkel ist überzeugt davon, dass nach der Odyssee von Mailand über Genua weiter nach Watford und zu den Grashoppers Zürich, dann Udinese Calcio und zuletzt Pisa, er nun fußballerisch zur Ruhe kommen will. Nach wenigen Monaten stellt er nüchtern fest: „Bochum war eine kluge Entscheidung. Wir haben einen super Teamgeist, eine hervorragende Infrastruktur mit tollem Stadion und tollen Fans. Kurz: Hier finde ich alles vor, um mich sportlich weiterzuentwickeln.“

Und so fiebert er dem Samstagmittag entgegen. „Am Millerntor herrscht eine einmalige Atmosphäre, von der wir uns aber weder beeindrucken, noch ablenken lassen. Wir fahren nach Hamburg, um zu gewinnen und um dann mit einem positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen.“ Dem 24-Jährigen ist dabei klar, welche Grundvoraussetzungen er mit seinem Team für einen Dreier erfüllen muss: „In der zweiten Liga geht es auswärts nur über die Einsatzbereitschaft und Leidenschaft. Sind wir dann mit St. Pauli auf Augenhöhe, können wir vielleicht unsere spielerischen Möglichkeiten nutzen.“

Bei Alexander Merkel sieht man fast eine Dublette zu Thomas Eisfeld. Als der Ex-Dortmunder damals vom FC Fulham nach Bochum kam, da dauerte es auch eine Zeit, bis der Trainingsrückstand aufgeholt war und er im VfL-Team Fuß fasste. Merkel ist in den letzten Wochen auf dem gleichen Weg und der VfL kann froh sein, mit Alexander Merkel und dem noch einige Monate verletzten Thomas Eisfeld zwei glänzende Techniker für das offensive Mittelfeld unter Vertrag zu haben. Sportvorstand Christian Hochstätter sieht das ähnlich: „Nach Thomas Eisfeld haben wir mit Alexander Merkel einen weiteren jungen und talentierten Spieler nach Deutschland zurückgeholt. Die vorhandene Qualität steigert die unseres Kaders.

Und Alexander Merkel ist froh, wieder nach Deutschland zurückgekehrt zu sein, denn schließlich besitzt er nicht nur einen kasachischen, sondern auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Merkel: „Dabei hielt ich Pisa zunächst für eine gute Option, aber nach den dort unvorhersehbaren Entwicklungen war ich froh, dass mein Berater Kontakt zum VfL Bochum hatte. In Bochum hat für mich ein neues Fußballkapitel begonnen und ich glaube, das wird hier für mich eine positive Zeit.“

Dabei hatte er bis dato sich nur wenig mit dem VfL auseinandergesetzt. Doch einige Namen waren in seinem Hinterkopf präsent: „Yildiray Bastürk, Dariusz Wosz oder Vahed Hashemian waren beim VfL Publikumslieblinge. Als ich nach Bochum kam, hatte ich DVDs gesehen, wie der VfL unter Trainer Gertjan Verbeek fußballspielt und das kommt meiner Spielweise sehr gelegen. Hier fand ich dann einen Kader aus jungen und erfahrenen Fußballern vor, das ist ein guter Mix.“

Hätte der VfL Bochum bei der Merkel-Verpflichtung nicht zugegriffen, sondern erst gezögert, wäre er vielleicht doch in Italien geblieben. Gennaro Gattuso, ehemaliger Mitspieler beim AC Mailand, hatte Merkel erst nach Pisa gelockt, dann dort die Brocken hingeworfen und als Merkel dann schon in Bochum war, hat er die Arbeit in der Stadt mit dem schiefen Turm wieder aufgenommen.

Alexander Merkel hat endlich die nötige Spielpraxis, um seine Stärken ins rechte Licht zu rücken: „Von Spiel zu Spiel wird es besser. Ich denke, wenn ich die komplette Rückrundenvorbereitung absolvieren kann, kommen meine Stärken noch viel besser zum Tragen.“