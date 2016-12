Am letzten Spieltag vor der Winterpause kommt es zum Gipfeltreffen: Der Spitzenreiter SV Burgaltendorf trifft auf Verfolger Blau-Weiß Mintard.

Ein Spiel das kaum ausgeglichener sein könnte. Beide Mannschaften haben bisher 40 Punkte gesammelt und eine Tordifferenz von plus 34 Treffern aufzuweisen. Nur durch die drei mehr geschossenen Buden steht der SV Burgaltendorf an der Tabellenspitze. Burgaltendorfs sportlicher Leiter Jörg Oswald erwartet, dass die Tagesform am Ende entscheiden wird: "Die Teams kennen sich bestens. Wir haben uns in den letzten Jahren ja auch häufig genug beackert. Das Hinspiel haben wir verloren. Nach dem Trainerwechsel haben wir dann im Kreispokal gegen Mintard gewonnen. Wir müssen ihre Schlüsselspieler Marco Brings und Matthias Lierhaus aus dem Spiel nehmen. Ich erwarte kein großes Taktieren, sondern ein Spiel mit offenen Visier. Es ist schön nochmal so ein Highlight zu haben, doch egal wer siegt, das wird keine Vorentscheidung darstellen. Eventuell ist Winfried Kray am Ende der lachende Dritte."

Die letzten sechs Partien konnte Burgaltendorf gewinnen. Darunter zuletzt auch zwei deutliche Dreier gegen die direkten Konkurrenten aus Vogelheim und den SC Frintrop einfahren. Ob das neu installierte Trainerteam auch über den Winter hinaus agieren darf, wollte sich Oswald nicht entlocken lassen, doch Hoffnungen machte er Arndt Kremer und Bernward Nendza trotzdem: "Die Erfolge sprechen für sich. Wir wollen langfristig planen und sind aktuell nicht akut auf Trainersuche."

Mintard-Coach Fabian Holzmann freut sich ebenfalls auf das Knallerspiel zum Abschluss einer sehr erfolgreichen Hinrunde: "Grundsätzlich sind unsere Spiele gegen Burgaltendorf immer ein Highlight. Hoffentlich kommen viele Fans und bereiten dem Spiel eine würdige Kulisse. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe. Trotzdem sehe ich die Favoritenrolle eher bei Burgaltendorf. Sie sind in einer überragenden Form. Von meiner Mannschaft erwarte ich, dass sie den nötigen Willen und die Leidenschaft auf den Platz bringt. Wir können uns mit einem Sieg selber ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen."