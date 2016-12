Im vergangenen Jahr war die SG Wattenscheid 09 nicht beim NRW-Traditionsmasters dabei. Zur 12. Auflage kehrt der Traditionsverein von der Lohrheide zurück.

„Nach einem Jahr Pause sind die Jungs froh, wieder dabei zu sein“, verrät Teammanager Martin Komosha. Er betont: „Wir sind heiß auf das Turnier!“

Das große Ziel der SGW ist klar: Erstmals die Vorrunde überstehen. Bislang mussten die Wattenscheider stets nach der Gruppenphase die Segel streichen. In diesem Jahr soll alles anders sein. Einfach wird diese Aufgabe nicht, schließlich haben die Schwarz-Weißen eine sehr ambitionierte Gruppe erwischt. Die Gegner in der Gruppe A heißen FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und VfL Bochum.

Auf das Duell mit dem Lokalrivalen freut sich Komosha ganz besonders. „Ich erinnere mich noch an das Spiel vor zwei Jahren, als wir den VfL geschlagen haben. Wenn Bochum gegen Wattenscheid spielt, dann tobt die Halle!“ In der Tat verspricht dieses Derby eines der Highlights der Vorrunde zu werden und lässt die Vorfreude auf den 8. Januar schon jetzt steigen.

Das NRW-Traditionsmasters hat sich inzwischen zu einer echten Institution im Revier entwickelt. Komosha sagt: „Ich wir bei vielen Turnieren, aber in Mülheim ist es immer wieder grandios. Ausverkauftes Haus, gute Stimmung, viele Derbys. Was will man mehr?“

Die Rivalität wird auch nach der aktiven Karriere noch groß geschrieben Martin Komosha

Der Teammanager bemüht sich derzeit darum, eine schlagkräftige Mannschaft für das Highlight auf die Beine zu stellen. Wie der Kader aussieht, wird sich erst kurz vor dem Turnier entscheiden. Sicher ist, dass jeder einzelne Spieler motiviert sein wird. „Die Rivalität wird auch nach der aktiven Karriere noch groß geschrieben“, weiß Komosha. „Wir sind zwar alle langsamer geworden, aber der Ehrgeiz ist immer noch der selbe.“

Wattenscheid startet zwar als Außenseiter in die Gruppe, doch die Motivation stimmt. Mit der SGW ist in Mülheim zu rechnen!

