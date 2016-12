So richtig ist Mario Götze bei Borussia Dortmund noch nicht angekommen.

Der 24-Jährige hat seit seiner Rückkehr vom FC Bayern München in 13 Pflichtspielen nur einen Treffer - beim 6:0-Sieg in der Champions League bei Legia Warschau - für den BVB erzielt und zwei weitere Tore vorbereitet. Die letzten drei Spiele der Schwarz-Gelben gegen Borussia Mönchengladbach, bei Real Madrid und gegen den 1. FC Köln verpasste der Offensivspieler wegen Problemen an der Kniescheibe.

Im Dienstagstraining knüpfte sich Trainer Thomas Tuchel den Weltmeister Götze vor. "Mario, das gilt auch für dich. Du bist doch nicht zum ersten Mal hier. Das ist ja hier wie in der C-Jugend", zitiert die "Bild" Tuchel. Was war passiert? Götze hatte sich während des Warmmachens wohl zu sehr mit seinem Kumpel Marco Reus gequatscht. Eine zu lasche Einstellung für Tuchel, der beide Nationalspieler bei den anschließenden Übungen nicht berücksichtigte.

Bleibt abzuwarten, ob Tuchel den Fußball-Weltmeister Götze am Freitagabend (20.30 Uhr) bei der TSG Hoffenheim in den Kader berufen wird.