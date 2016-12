Der Gegner und die Anstoßzeit des FC Schalke 04 für den letzten Test vor dem Auftakt in den zweiten Saisonteil stehen nun fest.

Um 14 Uhr wird das Vorbereitungsspiel des FC Schalke 04 beim Drittligisten Chemnitzer FC am Samstag, den 14. Januar 2017, angepfiffen. Spielort ist die im Sommer 2016 neu eröffnete community4you ARENA.

Die Sachsen rangieren derzeit auf dem siebten Platz in der 3. Liga. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Vereine überhaupt. Die Partie bedeutet gleichzeitig ein Wiedersehen für Ralf Fährmann mit seinem ehemaligen Club. Von 1998 bis 2003 spielte Schalkes heutige Nummer 1 in den Jugendteams des CFC. „Wir freuen uns auf das Spiel im neuen Chemnitzer Stadion und den Besuch in der Heimat von Ralf Fährmann“, erklärt Manager Christian Heidel. „In unserer Wintervorbereitung hat die Partie einen großen sportlichen Stellenwert, denn es ist unsere Generalprobe für den Ligastart mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt.“

Ralf Fährmann: "Ich freue mich auf viele alte Weggefährten in Chemnitz. Meine beiden Omas, meine Mama und mein Bruder leben noch in Chemnitz. Ich bin dort geboren und war kürzlich auf der Hochzeit von Sven Köhlers (Trainer des Chemnitzer FC, Anm. d. Red.) Sohn. Ich bin mit der Schalker A-Jugend schon einmal in Chemnitz gewesen. Da sind wir im Pokal gegen den CFC ausgeschieden."