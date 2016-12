Der Werner SC geht mit einem Vorsprung von vier Zählern als Tabellenführer in die Winterpause der Bezirksliga 8 Westfalen . Trainer Kurtulus Öztürk verspricht trotzdem eine weitere Leistungssteigerung

Herr Öztürk, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir überwintern mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Ich denke das spricht für sich. Wir sind natürlich super zufrieden. Uns war allerdings auch von Anfang an schon klar, dass wir mit dieser Mannschaft die Möglichkeit dazu haben.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Während der Saison hat uns unser zweiter Torhüter verlassen. Wir werden wohl noch einen zweiten Torhüter und zwei weitere Spieler dazuholen. Wir sind allerdings auch nicht gerade in der Not, sodass wir uns mit Verstärkungen das Mannschaftsgefüge nicht zersprengen wollen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wollen natürlich so weiter machen. Der Start in die Rückrunde wird sehr wichtig, aber ich bin optimistisch, da wir sehr gut aufgestellt sind. Ich freue mich, dass die Karten jetzt nochmal neu gemischt werden und bin mir sicher, dass wir in der Rückrunde nochmal ein gutes Stück besser spielen werden.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir werden kein Trainingslager haben und am 12.01. geht es dann wieder richtig los. In der Vorbereitung werden wir fünf Spiele absolvieren, zum Teil auch gegen höherklassige Vereine.