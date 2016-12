Der TSC Eintracht Dortmund hat die Hinrunde auf dem vierten Platz abgeschlossen. Trainer Mark Elbracht blickt zufrieden zurück und optimistisch nach vorn.

Herr Elbracht, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Sehr positiv natürlich. Wir haben letzte Saison lange gegen den Abstieg kämpfen müssen und nun beenden wir das Kalenderjahr auf Platz vier. Das ist einfach nur super.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Eventuell! Wenn uns einer zugeflogen kommt, der nichts kostet und alles passt, werden wir das definitiv machen. Einige Abgänge wird es allerdings auch geben, zwei Spieler, darunter Alex Rotgang werden den Verein verlassen und sich beruflich verändern.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Ich hoffe erstmal, dass wir unsere Leistungen bestätigen können. Vielleicht können wir auch noch so ein bisschen an unserer Konstanz arbeiten. Wenn wir am Ende die komplette Serie auf Rang vier abschließen würden, wäre das sensationell.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir werden kein Trainingslager haben, das ist für uns leider finanziell nicht realisierbar. Am 10. Januar werden wir wieder ins Training einsteigen. Das werden ganz unspektakuläre knapp sechs Wochen, mit vier bis fünf Testspielen.