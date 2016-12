Erinnern Sie sich noch an Murat Salar? Er stand vom 28. März 2014 bis zum 18. Mai 2015 beim KFC Uerdingen unter Vertrag.

Seit dem 1. April 2016 ist der 40-jährige Trainer für den niedersächsischen Oberligisten Arminia Hannover verantwortlich. Mit der Arminia belegt Salar aktuell Platz sechs in der Liga. Neun Punkte liegen die Hannoveraner hinter einem Aufstiegsplatz zurück.

Obwohl es sportlich ordentlich läuft, dürfte Salar, der telefonisch für RS nicht zu erreichen war, nicht zufrieden sein. Vor wenigen Tagen wurde der Ex-Profi vom Verbandssportgericht der Oberliga Niedersachsen zu einer Geldstrafe von 500 Euro sowie zu einer siebenwöchigen Sperre verurteilt. Das heißt: Salar darf bis zum 11. Januar 2017 weder am Trainings- noch Spielbetrieb seiner Mannschaft teilnehmen. Auch Salars Assistent Halil Büyüktopuk sowie der Verein Arminia Hannover erhielten Geldstrafen.

Was war passiert? Salar, der schon zu Uerdinger Zeiten den Spitznamen "Pitbull" trug und als Heißsporn bekannt war, hatte nach dem Derby gegen HSC Hannover seine Nerven nicht im Griff. Der HSC erzielte in der Nachspielzeit per Strafstoß den Ausgleich und danach knüpfte sich Salar den Schiedsrichter vor. Beide gerieten aneinander. Zuvor musste er in dieser Saison schon einmal ein Spiel von der Tribüne verfolgen.

Da die zweite Saisonhälfte der Oberliga Niedersachsen erst im Februar wieder los geht, hat die Strafe für Salar keine großen Auswirkungen.