Der SV Phönix Bochum liegt nach der Hinrunde auf Rang zwölf und ist damit hinter den eigenen Erwartungen geblieben. Trainer Marcus Himmerich sieht noch Luft nach oben.

Herr Himmerich, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir sind enttäuschend gestartet und haben da auch so ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ehrlich gesagt war das schon schwerer als erwartet. Wir haben uns dann mit einer Siegesserie gut gefangen, sind wieder in ein Zwischentief gerutscht und konnten zuletzt zum Glück wieder einen Sieg einfahren. Dennoch wir hinken unseren Erwartungen ein bisschen hinterher und haben noch Luft nach oben für die Rückrunde.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Das kann ich relativ schnell und deutlich beantworten, das ist bei uns nicht der Fall.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Zunächst mal, dass wir den Start nicht wieder so verpennen. Wir wollen relativ schnell in ruhiges Fahrwasser gelangen, sodass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir haben eine junge Truppe die einen Powerfußball nach vorne spielt, auch um ein bisschen die defensiven Schwächen zu vertuschen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Nein, bei uns gibt es kein Trainingslager. Wir werden in der ersten Januarwoche schon wieder einsteigen, da die Hallenrunde früh anfängt und wir am 05.02. mit einem Nachholspiel wieder in die Liga starten werden. Daher ist die Pause schon sehr kompakt, was mir eigentlich gar nicht so recht passt.