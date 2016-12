Fußball-Landesligist SSV Buer ist auf der Suche nach einer Verstärkung fündig geworden.

Künftig spielt Marvin Sell, derzeit noch in Diensten des SC Hassel, für den Löchterheide-Klub. Der 25-Jährige kam in dieser Saison nur zu zwei Einsätzen in der Oberliga. Buers Trainer Holger Siska plant ihn für die Außenverteidigerposition ein. „Dort sind wir personell dünn besetzt“, sagt er.

Marvin Sell entstammt der Nachwuchsabteilung des SC Hassel, er kickte zwischenzeitlich aber auch für die DJK TuS Hordel in der Westfalenliga. Er muss nicht der einzige Zugang der Bueraner in der Winterpause bleiben. „Wir halten weiterhin Augen und Ohren offen“, betont Holger Siska, der angekündigt hat, seinen Kader auch in der Breite verstärken zu wollen.