Die Ballfreunde Bergeborbeck haben im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Sieg eingefahren.

Gegen die Sportfreunde Altenessen stand es am Ende 2:1, das entscheidende Tor für den Aufsteiger fiel in der 89. Spielminute. Und dieser Treffer war vor allem für Einen etwas ganz Besonderes: Ballfreunde-Kapitän Martin Herms ist nach neunmonatiger Verletzungspause eingewechselt worden und traf prompt zum umjubelten Siegtreffer. „Von so einem Comeback habe ich ungefähr 70 Mal geträumt. Dass es dann tatsächlich so gekommen ist, war schon sensationell“, freute sich der Innenverteidiger, der sich im Februar das Kreuzband gerissen hatte. Doch nicht nur seine Freude über die Rückkehr, sondern vor allem auch die drei Punkte für seine Mannschaft seien für Herms ein Grund zum Jubeln: „Der Sieg war viel wichtiger als das großartige persönliche Gefühl. Wir haben durch den Dreier den Anschluss an das Mittelfeld gehalten.“