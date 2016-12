In der 2. Bundesliga steht der 17. Spieltag an. Danach geht es in die wohlverdiente Winterpause.

Den 17. Spieltag tippt Christian Hochstätter (Sportvorstand VfL Bochum):

Tipps Heim Gast Experte RS Erzgebirge Aue Fortuna Düsseldorf 1:1 3,20 0:1 2,50 TSV 1860 München 1. FC Heidenheim 1:1 2:1 1. FC Union Berlin SpVgg Greuther Fürth 2:0 1,80 3:1 1,80 Karlsruher SC Eintracht Braunschweig 3:1 3,30 1:1 3,20 FC St. Pauli VfL Bochum 0:1 2,95 1:2 2,95 Würzburger Kickers VfB Stuttgart 0:1 0:3 Arminia Bielefeld Dynamo Dresden 1:1 3,30 1:2 2,85 Hannover 96 SV Sandhausen 2:1 1,60 3:1 1,60 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 2:0 1,95 4:1 1,95

Zur Startseite