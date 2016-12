Der TuS 05 Sinsen ist zwar nicht aufgestiegen, ein Neuling in der Westfalenliga 2 ist die Mannschaft dennoch. Trainer Martin Schmidt zieht Bilanz.

Martin Schmidt, wie fällt Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Die Hinrunden war perfekt, von der Punktzahl und von der Platzierung. Wir haben viel mehr erreicht, als wir erwartet haben. Die Mannschaft hat an sich gearbeitet und sich weiterentwickelt. Durch den Wechsel von der Staffel 1 sind wir ja auch Neuling in der Spielklasse. Aber das ist uns sogar eher zugutegekommen: Wir waren von Beginn an fokussiert und die kürzeren Anfahrten und die Derbys sind natürlich auch sehr schön und angenehm.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wenn uns einer zuläuft, dann gucken wir noch einmal für die Offensive. Ein zweiter torgefährlicher Angreifer würde uns gut zu Gesicht stehen, das kann ich nicht leugnen. Aber wir werden da jetzt nicht aktiv auf Spieler zugehen. Wenn jemand wechseln will, dann greifen wir aber zu.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde 2017?

Wir müssen in Spielen, in denen auch mal mehr Emotionen drin sind, ruhiger auftreten. In solchen Situationen haben wir uns bisher immer zu sehr von der Hektik anstecken lassen, worunter unser Offensivspiel gelitten hat. Dann gelingt es uns vielleicht auch öfter, eine Führung nach Hause zu bringen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Eigentlich ist es mir nur wichtig, dass die Jungs die Leistung aus der Hinrunde bestätigen. Es wäre gut, wenn wir zügig punkten, damit wir nicht in den Strudel kommen. Was am Ende aber an Punkten rauskommt, da werden wir einfach sehen.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell ein Trainingslager?

Am 10. Januar geht es bei uns wieder los. Vom 18. bis zum 22. Januar fliegen wir dann nach Mallorca. Das haben wir im letzten Jahr schon gemacht und das Trainingslager hat der Mannschaft gut getan. Und in unseren Testspielen werden wir dann auf Herz und Nieren geprüft.

