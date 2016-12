Der Wuppertaler SV geht mit 27 Punkten in die Winterpause. Wir haben uns mit Trainer Stefan Vollmerhausen über die abgelaufenen Hinserie unterhalten.

Stefan Vollmerhausen, wie fällt Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Wir haben bis auf die Phase zum Schluss eine gute Runde gespielt. Klar, es ist ärgerlich, dass wir den letzten Sieg am 15. Oktober gefeiert haben und mit einem Negativerlebnis in die Pause gehen. Wir werden uns aber schütteln und nach der Pause wieder angreifen. Man darf nie vergessen, dass wir ein Aufsteiger sind und einen kleinen Etat zur Verfügung haben. Deshalb kann man auch nur von einer guten Hinrunde sprechen.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Wir sind aktuell dabei die Serie zu analysieren. Wir werden personelle Korrekturen vornehmen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde 2017?

Eine Weiterentwicklung der Mannschaft. Wir haben viele junge Burschen im Kader und die sind noch längst nicht am Limit. Da gibt es in allen Bereichen noch Verbesserungsbedarf. Zudem wollen wir natürlich am Ende den Klassenerhalt feiern. Dafür benötigen wir noch einige Siege.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell ein Trainingslager?

Ein Trainingslager im Süden fällt in diesem Winter aus. Die Jungs, die an der Wuppertaler Hallenstadtmeisterschaft teilnehmen werden, steigen am 7. Januar ins Training ein. Hier geht es für mich einfach nur um den Spaß und das alle verletzungsfrei durch die Halle kommen. Für den Rest des Kaders ist am 10. Januar Trainingsbeginn.