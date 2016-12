Regionalligist Rot-Weiss Essen wartet weiter auf einen warmen Geldregen aus der Türkei. Doch der Fall Kerim Avci hängt wieder mal in der Warteschleife.

Auch wenn der Weltverband FIFA mittlerweile aktiv geworden ist. Rückblick: Im Sommer 2013 wechselte der damals hochgelobte Mittelfeldspieler Avci von der Hafenstraße zum damaligen Süper-Lig-Vertreter Kayseri Erciyesspor. Vereinbarte Ablöse: 100.000 Euro. Kohle, auf die die Essener bis heute warten.

Mittlerweile spielt Avci beim Zweitligisten Sivasspor, sein Ex-Klub Kayseri Erciyesspor inzwischen in der 3. türkischen Liga. RWE kämpft aber immer noch um sein Recht und das Geld. Nach RS-Informationen hat der Weltverband FIFA dem türkischen Klub ein Ultimatum gestellt, nachdem das Geld bis zum 6. Dezember 2016 auf dem Konto des Regionalligisten hätte eingehen müssen. Andernfalls soll dem Klub ein Punktabzug von sechs Zählern drohen, im schlimmsten Fall sogar ein Zwangsabstieg.

Doch auch in diesen Tagen wartet man in Essen noch auf den sechsstelligen Betrag. Wir haben Essens Präsidenten Michael Welling gefragt, der konnte nur wiederholen, dass es keine Überweisung gegeben hat. "Der Verein hat von der FIFA eine Frist bekommen. Das Geld ist aber noch nicht da. Es ist nicht so, dass wir den Eingang der Kohle in der Planung berücksichtigt haben. Die Forderung ist bei der FIFA hinterlegt. Aber wir rennen nicht hektisch durch die Gegend, wenn das Geld nicht kommt."

Nach seinem Wechsel in die Türkei spielt Kerim Avci nun schon für den dritten türkischen Klub. Von Kayseri Erciyesspor ging es per Leihe zu Altinordu. Anschließend gab es den Wechsel zu Balikesirspor. Im letzten Sommer folgte der Wechsel zu Sivasspor.

Was ja auch ein positives Signal ist, wenn zumindest eine der beiden Parteien vernünftig wirtschaftet und sich an seine Verpflichtungen halten kann...