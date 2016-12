Der Lüner SV hat eine herausragende Hinrunde hinter sich: Als Aufsteiger hat es die Mannschaft gleich auf Rang zwei geschafft. Die Bilanz von Mario Plechaty.

Mario Plechaty, wie fällt Ihr Fazit der Hinrunde aus?

Ich bin natürlich total enttäuscht, dass wir nicht Erster sind (lacht). Nein, jetzt mal ganz im Ernst: Ich hatte für mich gehofft, dass die Mannschaft, wenn alles gut läuft, unter die ersten sechs bis acht Teams kommen kann. Jetzt ist es Platz zwei, das ist natürlich eine super Sache. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die sich aber richtig gut weiterentwickelt hat. Wir sind von schweren Verletzungen verschont geblieben, haben den Schwung aus dem Aufstieg mitgenommen und treten enorm selbstbewusst auf. Wir hatten ein kleines Tief, die letzten Wochen waren aber wieder sensationell. Da kann ich nur den Hut vor ziehen.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Sofern uns kein Spieler verlässt, werden wir keinen Kraftakt machen und noch nachlegen. Sonst werden wir natürlich reagieren, aber bislang bleiben wir da ganz ruhig.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde 2017?

Wir werden einfach mal schauen, was noch passiert. Bei uns ist das eine kleine Wundertüte. Wenn alle genau so weiter machen, dann ist alles möglich. Wir wissen nach der Hinrunde, dass wir jeden schlagen können, so selbstbewusst sind wir inzwischen. Aber wir bleiben auch am Boden und alle müssen ruhig bleiben, wenn wir mal zwei Spiele verlieren. Wir wollen oben dran bleiben und Herne ärgern, so lange es geht. Ich hoffe, dass sie langsam Angst bekommen (lacht).

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell ein Trainingslager?

So eine richtige Pause haben wir eigentlich gar nicht, die ganze Zeit stehen schon die Hallenstadtmeisterschaften an. Wir spielen ja in Dortmund und in Lünen. Allerdings Training haben wir bis zum 15. Januar nicht, in der Halle sind nur die dabei, die auch Lust haben und spielen wollen. Wir werden in der Vorbereitung nicht überdrehen. Ein Trainingslager machen wir in diesem Jahr nicht, dafür aber eine Mannschaftsfahrt für ein Wochenende nach Hamburg. Das wird aber ein Partywochenende und ist für alle verpflichtend.

