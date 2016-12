Im Winter-Schlussspurt hat Hordel in den vergangenen Wochen etwas geschwächelt, auch im letzten Ligaspiel des Jahres ließ die DJK die Punkte liegen.

Der Holzwickeder Sportclub zieht damit mit Hordel gleich, der Lüner SV ist vorbei und grüßt nun von Platz zwei. „Es ist ärgerlich, dass wir im letzten Spiel vor der Winterpause noch den zweiten Platz abgegeben haben, vor allem weil diese Niederlage an sich auch ärgerlich ist“, sagte Co-Trainer René Ziarna: „Unter dem Strich ist aber alles gut, wir haben ein gutes halbes Jahr hinter uns.“

Die Partie in Holzwickede begann denkbar schlecht für Hordel: Bereits in der zehnten Minute gingen die Gastgeber in Front, nachdem sich Torhüter Kevin Kampschäfer bei einem Freistoß verschätzt hatte. Danach war das Spiel ausgeglichen mit leichten Vorteilen für Holzwickede.

Hordel machte über die Flügel zu wenig Dampf, im Zentrum fehlte oftmals der letzte Pass. Kurz vor der Halbzeit leistete Julian Stöhr, in der vergangenen Woche mit seinen Traumtoren noch Matchwinner, seinen Farben einen Bärendienst. Weil er nach einem taktischen Foul den Ball auf die Tribüne jagte, musste Stöhr vorzeitig duschen gehen. „Mit etwas mehr Fingerspitzengefühl hätte man es auch bei Gelb belassen können“, fand Ziarna.

Hordel hat es in Unterzahl schwer



Mit zehn Mann hatte es Hordel schwierig, Holzwickede machte zunehmend mehr Druck und stand hinten sicher. Mit drei starken Paraden hielt Kampschäfer seine Hordeler somit im Spiel. In der Schlussphase gingen die immer mehr Risiko ein und kratzten so auch am Remis. Vor allem der eingewechselte Peter Elbers brachte neuen Schwung.

„Aufgrund der Umstände war es heute extrem schwer für uns. Wir haben uns selbst geschlagen, es war sicher mehr möglich“, befand Ziarna und lobte den Gegner: „Holzwickede hat es auch gut gemacht.“