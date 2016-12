Carsten Wolters gab sich nach dem Unentschieden beim Spitzenteam in Leverkusen zufrieden.

„Wenn mir vor dem Spiel einer gesagt hätte, dass wir einen Punkt holen, hätte ich das unterschrieben“, sagt der RWE-Trainer. Doch es hätte für seine Mannschaft sogar fast zur großen Überraschung gereicht. Zweimal führten die Essener, zweimal kam Leverkusen zum Ausgleich. „Natürlich sind drei Punkte immer schöner, aber man freut sich schon über den Punkt. Enttäuscht sind wir sicher nicht“, so Wolters.

Nachdem Emre Keskin mit einem sehenswerten Tor aus rund 35 Metern die Essener zum 2:1 erneut in Führung geschossen hatte, kam die “Werkself“ per Strafstoß zum Ausgleich. „Ich weiß nicht, ob man den geben muss“, ärgerte sich der RWE-Trainer, doch letztendlich könne Carsten Wolters mit dem Punkt in Leverkusen gut leben. Immerhin holten seine Jungs einen weiteren Punkt im Kampf gegen den Abstieg und geht somit mit einem guten Gefühl in die Winterpause.