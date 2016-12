Es war ein über weite Strecken sehr zerfahrenes Derby, das die Velberter Ortsrivalen TVD und Union den Zuschauern anboten.

So endete es beinahe auch folgerichtig Unentschieden, da kein Team den Sieg wirklich verdient gehabt hätte. Wer weiß, ob die Partie anders verlaufen wäre, wenn Marouan Raouah seine Chance in der ersten Minute genutzt hätte. Sein Schuss war schon unter dem Körper von TVD-Keeper Sebastian Herweg durchgerollt, verfehlte das Tor aber nur um Zentimeter. Die Dalbecksbäumer hatten eine Defensivtaktik gewählt, die dem Tabellendritten offensichtlich gar nicht behagte. Sie standen sehr tief, machten die Räume eng und so gelang es den Gästen nur sehr selten, von hinten heraus gezielt aufzubauen.

Da die TVD-Elf aber offensiv sehr wenig beitrug, blieb es 20 Minuten eine eher langweilige Begegnung, die aber mit dem Führungstreffer der Platzherren Fahrt aufnahm. Nach einer per Kopf abgewehrten Flanke, wollte Dennis Kaltenpoth den Ball aus der Gefahrenzone schlagen, doch die Kugel rutschte ihm über den Spann und landete bei Anastasios Anastasiou, der die unverhoffte Chance zum 1:0 nutzte.

Davon beflügelt versuchten die Gastgeber nachzulegen. Dank ihrer aggressiven Zweikampfführung eroberten sie viele Bälle, doch aus dem Spiel heraus erarbeiteten sie sich keine zwingenden Möglichkeiten. Dafür waren sie umso gefährlicher in der Luft, doch sowohl Maik Bleckmann als auch Christos Karakitsos scheiterten bei mehreren Versuchen.

In der Pause warnte TVD-Trainer Torsten Möllmann seine Schützlinge vor allem vor den schnellen Außenspielern der Unioner. Doch seine Worten verhallten offenbar ungehört, jedenfalls wurden sie nicht umgesetzt, denn nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Ausgleich. Eine Kombination über die rechte Seite, vorgetragen von Jonas Doil und Fabian Helmes, vollendete Ibrahim Azemi im Zentrum, der nur noch den Fuß hinhalten musste.

Danach dominierte der Tabellendritte, denn die Dalbecksbäumer schienen mit ihren Kräften am Ende zu sein. Doch da der Kopfball von Mustafa Alkan abgewehrt wurde, Marouan Raouah knapp am Tor vorbei schoss blieb es beim Unentschieden, das eigentlich keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft. „Der Verein TVD kann mit dem Punkt zufrieden sein, der Trainer Möllmann ist allerdings sauer“, sagte der Coach der Dalbecksbäumer. „Wir hätten nach dem 1:0 das zweite oder dritte Tor nachlegen müssen, dazu waren wir aber nicht in der Lage. In der zweiten Halbzeit waren wir dann stehend KO“, gab er zu. „Aufgrund der zweiten Halbzeit werte ich das Unentschieden als Verlust von zwei Punkten“, resümierte Union-Trainer Ralf Zistler.