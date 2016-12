Der ehemalige Dortmunder Henrikh Mkhitaryan hat Manchester United in der Premier League einen wichtigen Sieg gesichert.

Im Heimspiel gegen Tottenham Hotspur erzielte der Armenier in der 29. Minute das Tor zum 1:0-Erfolg für die von José Mourinho trainierten "Red Devils". In der Schlussphase der Partie wurde Mchitarjan zum tragischen Helden. Bei einem Foul von Tottenhams Abwehrspieler Danny Rose knickte er um und musste danach verletzt ausgewechselt werden. Der deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger stand bei ManUnited erneut nicht im Kader.

Für die in der Liga zuvor ungeschlagenen Spurs war die Niederlage im Old Trafford die erste in dieser Saison. Tottenham blieb auf Platz fünf der Premier-League-Tabelle, hat aber nur noch drei Punkte Abstand auf Manchester United, das weiter auf Platz sechs rangiert.