Der BVB gewann das Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 verdient mit 1:0 (1:0). Massih Wassey traf per Freistoß.

Die Szene des Spiels gehörte Massih Wassey, der den Siegtreffer per Freistoß erzielte (39.). Wassey, der zuvor selber gefoult wurde, legte sich den Ball 30 Meter vor dem Tor zurecht und schoss. Eigentlich nur ein mäßiger Schuss, aber SGW-Torwart Edin Sancaktar ließ ihn einfach durch die Beine rutschen. Ansonsten hatte der BVB grade in der Anfangsphase gute Gelegenheiten nach Standards. Wattenscheid wurde lediglich durch einen Distanzschuss von Manuel Glowacz gefährlich, da reagierte Hendrik Bonmann-Ersatz Jan-Pascal Reckert allerdings großartig.

"Ich glaube, dass zwei spielstarke Mannschaften aufeinander getroffen sind, die trotz des katastrophalen Bodens versucht haben Fußball zu spielen", sagte SGW-Trainer Farbton Toku, der nicht weiter auf den Fehler seines Torwarts eingehen wollte: "Wenn ich das Gegentor außen vor lasse, dann wäre ein 0:0 oder 1:1 in Ordnung gewesen. Vielleicht fehlte bei uns der Mut oder die letzte Entschlossenheit." Toku machte den Dortmundern anschließend ein Kompliment: "Der BVB ist die beste Mannschaft, deswegen hoffe ich, dass sie Meister werden."

Daniel Farke freute sich, dass seine Mannschaft erneut den schweren Bedingungen trotzte und die drei Punkte einfuhr: "Das war schon das vierte Mal, dass wir zu einer mehrwöchigen Spielpause gezwungen wurden." Der Trainer hegt Hoffnung, dass der Platz nach der Winterpause in einem besseren Zustand ist: "Ein höheres Ergebnis ist so nicht möglich, weil der Platz unglaublich viel Tempo und Genauigkeit raubt." Eine Szene ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: Mitte der zweiten Halbzeit spielte Manuel Glowacz einen Flachpass vermeintlich in die Beine von Patrick Mainka, aber der Ball hüpfte fast noch über den Abwehrspieler, der im letztem Moment noch mit dem Kopf reagieren konnte.