Wir haben uns nach dem 1:0-Sieg des VfL Bochum auf Stimmenfang begeben.

Gertjan Verbeek

Es war eine Enttäuschung, dass Tim Hoogland wegen Krankheit nicht spielen konnte und wir die Abwehr wieder umbauen mussten. Da hatten wir dann zu wenig Erfahrung in der Innenverteidigung, deshalb habe ich Anthony Losilla zurückgeholt. Man hat schon gesehen, dass die Automatismen nicht da waren. Ich habe der Mannschaft vorher gesagt: Das einzige, das ich verlange, ist mit Leidenschaft zu spielen – und das haben sie gemacht. Ich habe kein Verständnis dafür, dass der Schiedsrichter mich weggeschickt hat. Ich habe doch nur mit meiner phänomenalen Technik den Ball zurückgespielt, da war keine Wut drin. Ich finde es ungerecht, so miteinander umzugehen.

Anthony Losilla

Ich bin ganz zufrieden damit, was wir heute gezeigt haben. Es war eine gute Teamleistung, ich bin stolz auf die Mannschaft. Und es ist ein geiles Gefühl zu Null zu spielen. Unsere Jungs wollen alle nach oben und haben das auch gezeigt. Manchmal steht das Spielerische mehr im Vordergrund, manchmal mehr der Kampf. So war es heute.

Maxim Leitsch

Ich musste nicht raus, weil ich mich verletzt hatte. Ich habe aber Krämpfe in beiden Beinen bekommen. Für mich ist heute ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen vor dieser Kulisse zu spielen. Am Anfang war ich schon nervös, aber das hat sich später gelegt. Ich werde jetzt natürlich weiter Gas geben. Was einen neuen Vertrag mit dem VfL angeht über 2017 hinaus: Vielleicht wird das was, mal schauen, was sich ergibt.

Russell Canouse

Es ist schon lustig: Felix Bastians hat vorher zu mir gesagt, dass ich heute mein erstes Tor schießen kann. Und dann kommt es tatsächlich so. Es war zwar kein gutes Spiel von mir, aber manchmal ist das eben so. Nach meinem schwachen Start habe ich mich in der Halbzeitpause in der Kabine gesammelt und den Kopf frei bekommen. Im Fußball musst du eben immer weiter machen. Jeder einzelne muss kämpfen und die Mannschaft in ihrer Gesamtheit auch.