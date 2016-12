Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim haben sich im Verfolger-Duell der Fußball-Bundesliga nach einer hitzigen Partie 0:0 getrennt.

Die Gastgeber beendeten die Partie vor 47 000 Zuschauern am Freitagabend mit nur neun Feldspielern, nachdem US-Nationalspieler Timothy Chandler in der 83. Minute nach Tätlichkeit die Rote Karte sah. Hoffenheim bleibt mit dem achten Remis auch nach dem 14. Saison-Spiel ungeschlagen und verteidigte den vierten Rang in der Bundesliga-Tabelle vor der punktgleichen Eintracht-Elf. Borussia Dortmund kann jedoch mit einem Sieg beim 1. FC Köln am Samstag an beiden Teams vorbeiziehen.