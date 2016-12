„Neue Runde, neues Glück.“ So oder so ähnlich dürfte das Motto des FC Kray für den weiteren Verlauf der bislang enttäuschenden Oberliga-Saison lauten.

Mit dem Auswärtsspiel beim TV Jahn Hiesfeld starten die Krayer in die Rückrunde, die deutlich mehr Punkte bringen soll, als die Hinrunde. Nur elf Zähler sammelte der Regionalliga-Absteiger bislang, daher reicht es zu nicht mehr als dem vorletzten Tabellenrang. Somit heißt es in dieser Spielzeit also: Abstiegskampf statt Aufstiegskampf.

Begonnen hat die Misere mit der 1:2-Heimniederlage gegen Hiesfeld. Damals noch unter Trainer Stefan Blank, der den Staffelstab schon nach dem dritten Spieltag an Muhammet Isiktas weiterreichen musste. Der ist mittlerweile auch nicht mehr verantwortlich, jetzt betreut Kapitän Christian Mengert die Mannschaft. Und der gibt sich vor dem Rückspiel gegen Hiesfeld kämpferisch: „Wir werden alles raushauen und mit aller Macht versuchen, einen Dreier mit nach Kray zu nehmen.“ Wenn das so einfach wäre, stünden die Essener wohl nicht so tief im Abstiegsschlamassel.

Sechs Punkte fehlen dem FC Kray momentan zum rettenden Ufer, Land ist in Sicht. Dementsprechend mutig wollen Mengert und Co. beim Tabellenzwölften antreten. „Wir werden und müssen die positive Stimmung im Team aufrecht halten und mit dieser und absolutem Willen in die kommende Partie gehen“, betont der Spielertrainer. Das Ziel ist klar, die Rückrunde soll mit einem positiven Ereignis starten. Christian Mengert kann sich dabei auf die Rückkehr von Verteidiger Jörn Zimmermann und Mario Klinger freuen, muss allerdings auf den weiterhin gesperrten Emir Alic, sowie Marius Müller (Aufbau nach OP), Marian Ograjensek und Kevin Steuke verzichten. Ob der angeschlagene Alessandro Tomasello auflaufen kann, wird wohl kurzfristig entschieden.