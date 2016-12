Auf uns wartet noch einmal eine besondere Herausforderung und ein ganz, ganz schweres Spiel“, freut sich Günnigfelds Übungsleiter Sascha Wolf auf die letzte Aufgabe des Jahres.

Am Sonntag um 14.45 Uhr gibt der Tabellenführer Viktoria Resse seine Visitenkarte an der Kirchstraße ab. „Wir müssen schauen, wie wir durch die 90 Minuten kommen. Aber gerade gegen die Top-Teams der Liga haben wir immer gut ausgesehen. Dies hat nicht zuletzt der Sieg in Schüren gezeigt. An unsere damalige Einstellung, unser Zweikampfverhalten und unseren Teamgeist müssen wir auch Sonntag wieder anknüpfen“, legt Wolf die Messlatte für sein Team hoch.

Dabei gibt es personell doch einige Probleme. Neben Peter Zejewski gesellt sich nun auch Gökhan Turan mit einem Innenbandriss im Knie zu den Langzeitverletzten. Auch Timo Erdmann wird aufgrund muskulärer Probleme ausfallen. Mehr oder weniger große Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Dominik Winschewski, Alex Schreier (beide Wadenprobleme), den erkrankten Julian Kaczmarek und David Przybyla. Ob die Hüftprobleme von Torhüter Björn Läßig einen Einsatz zulassen, vermochte Wolf ebenfalls noch nicht zu sagen. „Wir wollen vor diesem Spiel keinesfalls nach oben in der Tabelle blicken“, verbietet Wolf seinen Spielern irgendwelche Träumereien: „Vielmehr kommt es für uns gegen Resse darauf an, den Abstand auf die Abstiegsplätze zu halten.“