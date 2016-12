Derzeit sind für das Heimspiel von Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 “nur” 46 500 Karten abgesetzt.

Es wird also noch Tickets an den Nachmittagskassen geben. Der Borussia droht damit in der laufenden Bundesliga-Saison eine neue Minuskulisse. Die stammt bisher vom Gastspiel des FC Ingolstadt im Borussia-Park am 24. September: 50 112 Fans waren beim 2:0-Heimsieg dabei, dem bislang letzten in dieser Saison.

Serien: Beide Teams können am Sonntag ihre Negativserien beenden. Die Gladbacher haben in den jüngsten vier Heimspielen bei drei Punkteteilungen und der 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln nicht mehr gewonnen. Die Mainzer warten seit vier Auswärtsspielen bei drei Niederlagen auf einen Erfolg in der Fremde.

Treffer: In 20 Bundesligaspielen zwischen Mönchengladbach und Mainz fielen stattliche 74 Treffer. Der Torrekord stammt vom 25. Oktober 1994, als die Borussia am Bökelberg mit 6:4 (4:2) gewann. Für die Gastgeber besorgte Stefan Effenberg damals den Endstand in der Schlussminute. Auf der Gegenseite traf ein gewisser Jürgen Klopp zum 2:3 aus Mainzer Sicht.

Auszeichnung: Gladbachs Innenverteidiger Andreas Christensen ist zum zweiten Mal in Folge in seiner dänischen Heimat zum “Talent des Jahres” gewählt worden. Die Wahl der dänischen Spielergewerkschaft umfasst alle jungen einheimischen Spieler, die noch nicht 22 Jahre alt sind.