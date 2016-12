Borussia Mönchengladbach II trifft am Samstag ab 14 Uhr auf die Reserve des 1. FC Köln. Ein echtes Derby zum Jahresabschluss.

Die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch frisch. Gerade einmal drei Wochen ist es her, dass der VfL-Nachwuchs bei der U23 des 1. FC Köln gastierte. 1:1 trennten sich die rheinischen Rivalen in der nachgeholten Partie des dritten Spieltags in der Regionalliga West. Nun, vor dem Rückspiel im Rheydter Grenzlandstadion ist jedoch einiges anders. Der Trainer an der Seitenlinie der jungen Geißböcke ist beispielsweise ein anderer. Am zurückliegenden Dienstag gab der FC bekannt, dass Stefan Emmerling mit sofortiger Wirkung zum Drittligisten SC Paderborn wechselt. Im "kleinen Derby" am Samstag wird daher der ehemalige FC-Stürmer und bisherige Co-Trainer Patrick Helmes erstmals interimsmäßig als verantwortlicher Trainer auf der Bank sitzen. „Ein neuer Trainer bringt immer Veränderungen mit sich. Insofern müssen wir auf alles gefasst sein“, sagt VfL-Coach Arie van Lent.

Eine weitere Veränderung im Vergleich zum Hinspiel: Die junge Fohlenelf geht als Tabellenführer in die Partie. Durch den imposanten 4:1-Sieg gegen Viktoria Köln am vergangenen Wochenende eroberte die van Lent-Elf die Tabellenspitze der Regionalliga West zurück. Einen Punkt beträgt der Vorsprung auf Verfolger Viktoria, fünf Punkte auf die U23 von Borussia Dortmund, die allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat. „Es ist eine schöne Momentaufnahme. Wir wollen an den leidenschaftlichen und kämpferischen Auftritt gegen Viktoria Köln anknüpfen, müssen uns aber bewusst sein, dass dies gegen den FC keine leichte Aufgabe wird“, stellt van Lent klar.

Denn schon im Hinspiel machten es die diszipliniert verteidigenden Kölner, die derzeit den zwölften Rang belegen, den Jungfohlen über weite Strecken des Spiels schwer, vor das Tor zu kommen. Die meisten der dennoch herausgespielten Torchancen ließ die junge Fohlenelf ungenutzt verstreichen. „Wir müssen unsere Möglichkeiten im Rückspiel unbedingt besser nutzen. Wir werden alles dafür tun, uns mit einem Heimsieg in die Winterpause verabschieden zu können“, sagt van Lent.

Dabei muss der VfL-Coach weiterhin auf Torhüter Moritz Nicolas (Handbruch) verzichten. Verteidiger Joel Mero ist nach seinem Wadenbeinbruch zwar wieder im Mannschaftstraining, wird aber aufgrund des Trainingsrückstands wohl noch nicht wieder zum Einsatz kommen können. Zudem ist der jeweilige Einsatz von Giuseppe Pisano, Ba-Muaka Simakala und Tsiy William Ndenge noch fraglich. Pisano musste gegen Viktoria Köln mit Knieproblemen ausgewechselt werden. Simakala und Ndenge kamen am Dienstag beim 2:1-Sieg der U19 beim FC Barcelona zum Einsatz.