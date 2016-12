Um einen versöhnlichen Abschluss einer bisher starken Runde zu schaffen, will der FC Viktoria Köln bei der abstiegsbedrohten Reserve von Fortuna Düsseldorf einen Sieg einfahren.

Derzeit beträgt der Rückstand auf Platz 1 einen Punkt, mit Schützenhilfe der Kölner U21 würde sogar die Tabellenführung über Weihnachten winken.

Das letzte Saisonspiel im Jahr 2016 bestreiten die Profis von Viktoria Köln beim Tabellenfünfzehnten Fortuna Düsseldorf U23. Nach der 1:4-Niederlage in Gladbach wollen sich die Höhenberger würdig aus der starken ersten Saisonhälfte verabschieden: „Das man irgendwann nach sieben Siegen wieder fällig ist ein Spiel zu verlieren, ist im Fußball leider so. Wir haben das Spiel in Gladbach abgehakt und eine gute Trainingswoche hinter uns“, äußerte sich Mike Wunderlich zum letzten Spiel. Dennoch sei ein Sieg wichtig, um die tolle Siegesserie nicht in Vergessenheit geraten zulassen: „Wir wollen mit einem positiven Abschluss in die Winterpause, das haben wir uns als Truppe auch verdient. Der letzte Eindruck bleibt ja immer stehen. Wenn man dann die letzten beiden Spiele verliert, geraten die sieben Siege zuvor in Vergessenheit, das wäre schade.“

Gefunden auf … Rheinfussball



Aber nicht nur um den guten Eindruck der vergangenen Wochen aufrecht zu erhalten, wäre ein Sieg bei Fortuna enorm wichtig. Derzeit beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Gladbach einen Punkt, „den Abstand wollen wir halten, oder vielleicht mit ein bisschen Schützenhilfe wieder auf Platz 1 klettern“, verrät Wunderlich. Da die Profis von Fortuna bereits am Freitagabend spielen, rechnet der Kapitän mit Verstärkung gegen seine Mannschaft: „Es wird sicherlich der ein oder andere Spieler runterkommen. Für Düsseldorf geht es darum, den Anschluss zu bewahren und die Klasse zu halten. Das sind viele talentierte Jungs, wir haben uns im Hinspiel auch nicht leicht getan. In der Regionalliga gibt es sowieso keine Spiele wo ich sage, man fährt hin und holt locker drei Punkte. Wir sind gewarnt.“