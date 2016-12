Am 12. Dezember wird die K.o.-Runde der Europa League ausgelost. Ein Treffen mit Ibrahimovic, Pogba und Mkhitaryan ist für Schalke 04 möglich.

Am 12. Dezember werden in Nyon die Paarungen der K.o.-Runde ausgelost. Die Partien sind für den 16. und 23. Februar 2017 terminiert. Schalke muss zunächst auswärts ran.

Der attraktivste Gegner, den die Köningsblauen erwischen können, ist Manchester United. Der englische Rekordmeister ist in Lostopf zwei. Kommt es zum Duell mit Schalke 04, dann spielen Anfang des Jahres Topstars wie Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Wayne Rooney in der Arena.

Mkhitaryan könnte auf Schalke spielen

Auch der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan kam zuletzt unter Trainer Jose Mourinho wieder verstärkt zum Zuge.

Manchester United ist aber nur einer aus einer Vielzahll von potenziellen Gegnern. Die anderen sind Olympiakos Piräus, RSC Anderlecht, AZ Alkmaar, Astra Giurgiu, Celta Vigo, KAA Gent, Paok Saloniki, Hapoel Beer Sheva, FC Villarreal, Ludogorez Rasgrad, FK Rostow oder Legia Warschau. Heute entscheidet sich, ob Athletic Bilbao oder KRC Genk in den Topf kommt.

Das abschließende Gruppenspiel von Genk in Sassuolo wurde am Donnerstag wegen Nebels abgesagt und soll am Freitag nachgeholt werden.

Gladbach droht AS Rom und Zenit St. Petersburg

Borussia Mönchengladbach kann indes auf Fenerbahce Istanbul, APOEL Nikosia, AS Saint-Etienne, Zenit St. Petersburg, AS Rom, Ajax Amsterdam, Schachtjor Donezk, AC Florenz, Sparta Prag, Osmanlispor, Athletic Bilbao oder KRC Genk sowie die Champions-League-Absteiger Besiktas Istanbul, Tottenham Hotspur, FC Kopenhagen, Olympique Lyon treffen.

Die Elf vom Niederrhein war als Dritter ihrer Champions-League-Gruppe in die Europa League abgestiegen.