Der langjährige SF-Trainer Frank Benatelli hinterlässt nach seinem Rücktritt ein schweres Erbe. Interimstrainer Markus Fuchs tritt dieses an und übernimmt die Mannschaft zunächst bis zum Jahresende.

Zusammen mit Co-Trainer Radule Lekic übernimmt Markus Fuchs in Doppelfunktion das Traineramt in Bochum-Linden. Der neue Übungsleiter ist dabei in Linden kein Unbekannter und betreute bis zuletzt die 2. Mannschaft des christlichen Sportvereins, die momentan in der Kreisliga A2 spielt.

"Der Verein hat vor dem Spiel gegen Marten eine Übergangslösung gesucht und ist dann überein gekommen, dass wir beide diese Aufgabe bis zum Winter übernehmen sollen", betont Fuchs. Ob diese Besetzung nicht auch auf Dauer Bestand haben kann, kommentiert der Interimstrainer vielsagend: "Da gibt es noch keine offizielle Entscheidung. Das ist auch abhängig von Spiel zu Spiel. Ich könnte mir eine Weiterbeschäftigung vielleicht vorstellen, Stand jetzt ist aber erst einmal nur bis Jahresende."

Der 17. Spieltag tippt Markus Fuchs (CSV SF Bochum-Linden):