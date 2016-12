Der 1. FC Köln musste auch beim Donnerstagstraining auf Simon Zoller und Anthony Modeste verzichten.

Beide drohen gegen den BVB am Samstag (15:30 Uhr) auszufallen, es wären die Ausfälle sechs und sieben für die Domstädter, die bereits auf Marcel Risse, Timo Horn, Leonardo Bittencourt, Dominic Maroh und Matthias Lehmann verzichten müssen.

Modeste laboriert an Kniebeschwerden, Zoller zwickt es an der Schulter Wer Kölns Coach Peter Stöger kennt, der weiß, der Österreicher geht kein Risiko ein, verzichtet lieber auch auf einen Modeste, bevor eine schwerwiegendere Verletzung folgen könnte. Auch auf der PK der Geißböcke am Donnerstag betonte er das: "Wer mich kennt, der weiß, dass ich kein Risiko eingehen werde. Wenn es gefährlich ist, werden wir nicht nominieren."

Die Hoffnung aufgegeben hat Stöger aber nicht: "Bei Zoller und Modeste werden wir kurzfristig entscheiden. Wir werden aber eine schlagkräftige Truppe bringen." Die nur über die Leidenschaft bestehen kann, denn personell geht Köln derzeit am Stock. Zuletzt setzte es ein 0:4 in Hoffenheim, trotzdem ist Stöger guter Dinge, dass seine Mannschaft gegen den BVB bestehen kann. "Wir treffen auf eine Mannschaft mit Kreativität, Schnelligkeit und Qualität im Offensivbereich. Wir werden gegen den BVB ein gewisses Maß an Robustheit in unser Spiel bringen müssen. Aber die Jungs sind richtig gut drauf, auch die Spieler, die bislang weniger zum Einsatz gekommen sind, ziehen voll mit."

Optimismus beim 1. FC Köln ist also vorhanden, warum auch nicht? Immerhin ist der FC seit April zuhause ungeschlagen, auch die letzten beiden Heimspiele gegen Dortmund konnten gewonnen werden. Zudem spielt die Stöger-Elf trotz der vielen Ausfälle eine richtig gute Saison. 22 Punkte zu diesem Zeitpunkt hätten die wenigsten Beobachter erwartet.

Zudem gibt es auch eine gute Nachricht für die Kölner, denn Marco Höger, der in Hoffenheim aufgrund von Knieproblemen noch passen musste, ist wieder an Bord.

Er könnte ein Teil des Bollwerks werden: Denn wenn Modeste tatsächlich ausfallen sollte, kann Köln fast nur bestehen, wenn hinten fast nichts anbrennt. Gut möglich, dass Stöger mit einer Dreierkette (Frederik Sörensen Frederik Sörensen» zum Profil, Mergim Mavraj und Dominique Heintz Dominique Heintz» zum Profil) setzt, dazu auf zwei defensive Außen mit Pawel Olkowksi und Konstantin Rausch.

Dazu noch Jonas Hector und Höger im defensiven Mittelfeld, schon wären acht defensiv denkende Spieler auf dem Platz. Aber besonders Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Und mit dieser Taktik hat zuletzt der FC Augsburg dem FC im eigenen Stadion einen Zähler abgeknöpft...