Am ersten Rückrundenspieltag treffen unter anderem Arminia Klosterhardt und der Duisburger SV aufeinander.

Klosterhardt konnte zuletzt drei Siege einfahren und auf Rang 15 klettern. Co-Trainer Oliver Adler erwartet ein schwieriges Spiel: "Die Erfolgserlebnisse in letzter Zeit haben uns gut getan. Duisburg ist so ein bisschen unberechenbar, das wird am Sonntag ein Abnutzungskampf."

Den 18. Spieltag tippt Oliver Adler (Arminia Klosterhardt):