Der BVB feiert nach dem 2:2 in Madrid den Gruppensieg, Kapitän Marcel Schmelzer haderte aber mit der Defensivarbeit.

Marcel Schmelzer, ein 2:2 in bei Real Madrid nimmt fast jede Mannschaft gerne mit. Wie fanden Sie die Leistung von Borussia Dortmund?

Die zweite Halbzeit war um einiges besser, die erste hat ein bisschen verkrampft gewirkt. Aber im Großen und Ganzen können wir mit der Leistung am Ende zufrieden sein.

Haben Sie denn bei 0:2-Rückstand noch dran geglaubt, hier etwas zu holen?

Sagen wir so: Es ist nicht normal, dass man, wenn man in Madrid 0:2 zurückliegt, noch ein Unentschieden schafft. Das spricht für uns als Mannschaft. Ich hoffe, dass dieser Punktgewinn uns für die Zukunft gut tun wird. Auch den jungen Spielern, dass sie sehen, dass es gerade in diesen Spielen mit hoher Qualität wichtig ist, defensiv zu arbeiten und als Mannschaft komplett zu verteidigen.

Den Ausgleich hat Emre Mor mit seiner Balleroberung und dem Pass auf Pierre-Emerick Aubameyang eingeleitet – ein Spieler, der zuletzt oft heftig kritisiert wurde.

Das war super von Emre. Für ihn das extrem wichtig, dass er sieht, dass es nicht nur darauf ankommt, Tore zu schießen oder vorzubereiten. Auch wenn man dann mehr im Blickpunkt steht. Das ist der Punkt, an dem er arbeiten muss und diesmal hat er gezeigt, dass er das tut. Dass er brutale Offensivqualitäten hat, steht außer Frage. Jetzt muss er es nur genau wie Ousmane noch lernen, solche Balleroberungen regelmäßig zu machen.

Im Laufe der ersten Halbzeit hat der BVB das System etwas umgestellt, Sie haben dann weiter hinten gespielt. Warum hat die offensivere Variante nicht funktioniert?

Sie hätte funktioniert, wenn wir die Räume gefunden hätten. Dadurch, dass ich hoch stehe, wollten wir Lucas Vazquez hinten binden. Aber der ist einfach vorne stehen geblieben. Deswegen hatten wir eigentlich Räume, aber wir haben es nicht geschafft, da hineinzuspielen. Und dadurch, dass er vorne stehen geblieben ist, war es für uns schwieriger, Konter zu verhindern. Deswegen sind wir später auf Nummer sicher gegangen.