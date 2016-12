Drei deutsche Fußballclubs haben es in der Champions League ins Achtelfinale geschafft, in dem jeweils ein Gruppensieger auf einen Gruppenzweiten treffen wird.

Wer im Februar und März 2017 in Hin- und Rückspiel gegen wen antreten muss, entscheidet sich bei der Auslosung am 12. Dezember in Nyon. Teams aus derselben Vorrundengruppe können allerdings ebenso wenig aufeinandertreffen wie Mannschaften desselben Verbandes. Die verbleibenden Varianten in der Übersicht:

Mögliche Gegner von ...

Borussia Dortmund (Erster Gruppe F): Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, Manchester City, FC Porto, FC Sevilla

Bayern München (Zweiter Gruppe D): FC Arsenal, SSC Neapel, FC Barcelona, AS Monaco, Leicester City, Juventus Turin

Bayer Leverkusen (Zweiter Gruppe E): FC Arsenal, SSC Neapel, FC Barcelona, Atlético Madrid, Leicester City, Juventus Turin