Bayer Leverkusen hat mit einer besseren B-Elf in der Champions League eine Vereins-Bestmarke aufgestellt und zugleich reichlich Selbstvertrauen für die letzten drei Ligaspiele in diesem Jahr getankt.

Vier Tage vor dem Westschlager beim Tabellennachbarn Schalke 04 besiegte die Werkself zum Abschluss der Gruppenphase in der Champion League Angstgegner AS Monaco verdient 3:0 (1:0). Gegen die Monegassen, die bereits als Gruppensieger vor den ebenfalls vorzeitig qualifizierten Leverkusener feststanden, war es im sechsten Anlauf der erste Sieg.

Bei seiner elften Champions League-Teilnahme überstand Bayer damit erstmals ungeschlagen die Gruppenphase. Für den zweiten Sieg im sechsten Spiel sorgten Wladlen Jurtschenko mit einem Traumtor in den Winkel (30.) und Nationalspieler Julian Brandt (48.), die beide ihren ersten Treffer in der Königsklasse feierten. Mit 20 Jahren und 219 Tagen ist Brandt nun Bayer jüngster Torschütze in der Königsklasse.

Kurios: In der 82. Minute verschoss Wendel eigentlich Bayers fünften Strafstoß in Serie, doch von der Latte prallte der Ball an den Rücken des guten AS-Ersatztorwarts Morgan De Sanctis und von dort ins Tor. Bayer verbuchte nicht nur den ersten Dreier nach zuvor wettbewerbsübergreifend vier Spielen in Serie ohne Sieg, sondern auch noch ein ansehnliches Weihnachtsgeld von 1,5 Millionen Euro.

Bayer-Trainer Roger Schmidt hatte angesichts der sportlichen Bedeutungslosigkeit der Partie Nationaltorwart Bernd Leno eine Verschnaufpause gegönnt und dafür Ramazan Öczan aufgeboten. Der österreichische Nationalkeeper feierte seine Premiere in der Königsklasse.

Auch bei den Feldspielern rotierte Schmidt und ließ die genesenen Innenverteidiger Ömer Toprak und Jonathan Tah sowie auch Außenverteidiger Benjamin Henrichs und Mittelfeldspieler Charles Aranguiz zunächst auf der Bank. Dafür erhielten Danny da Costa, Julian Baumgartlinger, Jurtschenko und Routinier Stefan Kießling, der die Kapitänsbinde trug, eine Bewährungschance.

Trotz der vielen Umstellungen bot Bayer von Beginn an eine homogene Vorstellung. Monaco, das ebenfalls mit dem zweiten Anzug angetreten war, verlegte sich auf gelegentliche Konter, brachte die Bayer-Abwehr aber nur bei Ecken in Verlegenheit.

In der achten Minute hatten die Gastgeber durch Javier "Chicharito" Hernandez bereits eine gute Gelegenheit. Der zuletzt glücklose Mexikaner scheiterte aber an De Santis. Sieben Minute später versuchte es Baumgartlinger vergeblich aus der Drehung, ehe Kießling und erneut Chicharito, der in der 29. Minute erneut in De Sanctis seinen Meister fand, für Gefahr sorgten. Beim abschließenden Kunstschuss von Jurtschenko nach einem fantastischen Solo war der Keeper dann aber machtlos.

Nach der Pause drängte Bayer weiter auf den zweiten Treffer, der dann auch schnell fiel. Vor nur 21.928 Zuschauern erhöhte Brandt nach schönem Doppelpass mit Hakan Calhanoglu. Monaco ergab sich anschließend aber nicht in sein Schicksal und wehrte sich gegen die drohende erste Niederlage. Corentin Jean hatte in der 56. Minute den Anschlusstreffer auf dem Fuß, traf aber nur das Aluminium. Viel mehr kam von den Gästen aber nicht mehr.

Beste Leverkusener waren die Torschützen Brandt und Jurtschenko. Bei Monaco, das als Gruppensieger ebenso wie der Zweite Leverkusen bereits vor dem Anpfiff für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert war, überragte Torwart De Sanctis.