Norbert Elgert muss mindestens im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres am Samstag beim MSV Duisburg auf Mittelfeldspieler Jannis Kübler verzichten.

Der Mannschaftskapitän der königsblauen A-Jugend zog sich am Sonntag im Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen, das auf dem Kunstrasenplatz am Parkstadion ausgetragen wurde, eine Verletzung am Syndesmoseband zu. Elgert hofft, dass Kübler zu Beginn der Rückrunde wieder fit ist. Von einer sechswöchigen Pause muss er aber allemal ausgehen.

Kübler hat schon vier Spiele verpasst

Für Kübler ist die Diagnose besonders bitter. Der 17 Jahre alte Neuzugang, der im Sommer vom Karlsruher SC kam, verpasste wegen einer Knieverletzung in der Hinrunde schon vier Spiele. Für die Schalker U19 läuft es hingegen bestens. Nach 14 Spieltagen steht das Elgert-Team an der Tabellenspitze. Die Partie beim MSV Duisburg wird am Samstag um elf Uhr an der Sportanlage an der Westender Straße angepfiffen. Danach verabschiedet sich das Team in die Winterpause. Die Rückrunde beginnt Anfang Februar.